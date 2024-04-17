У середу, 17 квітня, російські військові атакували Чернігів ракетами.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

— Недобрий ранок на Чернігівщині. Ворог задав трьох ракетних ударів по майже центру міста. Є загиблі, цивільні, є багато поранених, — сказав він у відеозверненні.

На місцях ударів працюють рятувальники та медики. У місті створили штаб де буде надавати вся необхідна допомога.

— Вся детальна інформація згодом. Росія терорист. Терористи мають бути знищені, — наголосив В’ячеслав Чаус.

Виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако заявив, що йдеться про приліт по об’єкту соціальної інфраструктури.

«На даний момент інформація підтверджена про 4 загиблих. З того, що я бачу, ця цифра може бути більшою, на жаль, — сказав він в ефірі телемарафону.

Також наразі відомо про щонайменше 5 травмованих. Пошкоджені будівлі, багато автомобілів, соціальна та міська інфраструктура.

«О 9:03 три вибухи пролунало у місті. Це не зовсім центральна частина міста, але густонаселений мікрорайон. Є пряме влучання у будівлю соціальної інфраструктури − 8-поверхова будівля. Візуально зруйновані елементи стін з 3 по 6 поверх і прибудова до неї», — зазначив Олександр Ломако.

Оновлено: Олександр Ломако заявив, що станом на 10:40 кількість загиблих зросла до восьми. Ще 18 людей отримали поранення. На даний момент триває пошуково-рятувальна операція.

Нагадаємо, що минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки.