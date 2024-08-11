У селищі Кіндійка на Херсонщині чоловік і жінка постраждали внаслідок атаки російського дрона. У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинула жінка.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та у пресслужбі адміністрації.
Внаслідок російського обстрілу Херсону загинула 93-річна жінка. У пресслужбі ОВА розповіли, що російська армія вдень 11 серпня атакували з БпЛА цивільних у селищі Кіндійка.
«Травми отримали двоє людей, які знаходились на вулиці. Це — чоловік, 49 років та 55-річна жінка», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби росіяни обстріляли Херсон та 14 населених пунктів області. Одна людина загинула, 11 — поранені. Авіаудари пошкодили будівлі та житлові квартали.
Також російська армія атакувала комунальне підприємство Херсонської міської ради — «Херсонелектротранс». Пошкоджені 24 тролейбуси, інфраструктура та контактна мережа.
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У селищі Кіндійка на Херсонщині чоловік і жінка постраждали внаслідок атаки російського дрона. У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинула жінка.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та у пресслужбі адміністрації.
Внаслідок російського обстрілу Херсону загинула 93-річна жінка. У пресслужбі ОВА розповіли, що російська армія вдень 11 серпня атакували з БпЛА цивільних у селищі Кіндійка.
«Травми отримали двоє людей, які знаходились на вулиці. Це — чоловік, 49 років та 55-річна жінка», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби росіяни обстріляли Херсон та 14 населених пунктів області. Одна людина загинула, 11 — поранені. Авіаудари пошкодили будівлі та житлові квартали.
Також російська армія атакувала комунальне підприємство Херсонської міської ради — «Херсонелектротранс». Пошкоджені 24 тролейбуси, інфраструктура та контактна мережа.