Херсонщина, Нововоронцовська громада, Фото з відкриті джерела.

У селищі Кіндійка на Херсонщині чоловік і жінка постраждали внаслідок атаки російського дрона. У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинула жінка.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та у пресслужбі адміністрації.

Внаслідок російського обстрілу Херсону загинула 93-річна жінка. У пресслужбі ОВА розповіли, що російська армія вдень 11 серпня атакували з БпЛА цивільних у селищі Кіндійка.

«Травми отримали двоє людей, які знаходились на вулиці. Це — чоловік, 49 років та 55-річна жінка», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби росіяни обстріляли Херсон та 14 населених пунктів області. Одна людина загинула, 11 — поранені. Авіаудари пошкодили будівлі та житлові квартали.

Також російська армія атакувала комунальне підприємство Херсонської міської ради — «Херсонелектротранс». Пошкоджені 24 тролейбуси, інфраструктура та контактна мережа.