Вдень 5 березня війська РФ вдарили із артилерії по Красногорівці Донецької області, загинув чоловік.
Про це повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Сьогодні зранку росіяни щільно обстрілювали місто з артилерії — смертельне поранення отримав 72-річний чоловік. Красногорівка вже десять років на лінії фронту, і з кожним днем перебувати там стає все небезпечніше. Прошу всіх: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь своєчасно!», — зазначає очільник регіону.
Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали удару по селу Курилівка на Харківщині, загинула жінка.
Також росіяни ввечері 4 березня обстріляли Сенькове Куп’янського району Харківської області, внаслідок атаки поранено водія швидкої допомоги. Олег Синєгубов повідомив, що в ніч проти вівторка серії ворожих обстрілів зазнав Вовчанськ, унаслідок чого пошкоджено 8 приватних будинків, господарські будівлі та автомобіль.
Зранку 5 березня армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон та поранили чоловіка.
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Вдень 5 березня війська РФ вдарили із артилерії по Красногорівці Донецької області, загинув чоловік.
Про це повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Сьогодні зранку росіяни щільно обстрілювали місто з артилерії — смертельне поранення отримав 72-річний чоловік. Красногорівка вже десять років на лінії фронту, і з кожним днем перебувати там стає все небезпечніше. Прошу всіх: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь своєчасно!», — зазначає очільник регіону.
Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали удару по селу Курилівка на Харківщині, загинула жінка.
Також росіяни ввечері 4 березня обстріляли Сенькове Куп’янського району Харківської області, внаслідок атаки поранено водія швидкої допомоги. Олег Синєгубов повідомив, що в ніч проти вівторка серії ворожих обстрілів зазнав Вовчанськ, унаслідок чого пошкоджено 8 приватних будинків, господарські будівлі та автомобіль.
Зранку 5 березня армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон та поранили чоловіка.