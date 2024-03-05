Вдень 5 березня війська РФ вдарили із артилерії по Красногорівці Донецької області, загинув чоловік.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Сьогодні зранку росіяни щільно обстрілювали місто з артилерії — смертельне поранення отримав 72-річний чоловік. Красногорівка вже десять років на лінії фронту, і з кожним днем перебувати там стає все небезпечніше. Прошу всіх: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь своєчасно!», — зазначає очільник регіону.