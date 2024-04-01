Обстріл Харкова / Фото: reuters

Російська армія зруйнувала практично всю комунальну та приватну енергетичну інфраструктуру Харкова.

Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов в інтервʼю LIGA.net.

Він зазначив, що обласний центр протягом двох років з початку повномасштабного вторгення зазнавав різних загроз.

— Я не знаю, який план у ворога. Вже зруйновано практично всю критичну енергетичну інфраструктуру, приватну також розбито. Був час, коли з практично двохмільйонного міста залишалося 300 тисяч людей, — сказав Ігор Терехов.

Мер наголосив, що ситуація для енергетичної галузі у місті дуже важка.

— Однак ніхто не опускає руки. У нас цілодобово працюють пункти незламності. За два дні останнього блекауту після обстрілів туди прийшли 28 тисяч харківʼян. У школах безкоштовно годують людей. За рік видали 10 мільйонів порцій їжі. Ми переживали і складніші часи — переживемо та ці, — заявив він.

Нагадаємо, 31 березня російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по селу у Зміївському районі Харківської області. Відомо про п’ятьох постраждалих.