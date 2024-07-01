Сьогодні, 1 липня, зранку російська армія атакувала Михайлівку Бериславського району на Херсонщині.
Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.
Як зазначається, внаслідок «прильотів» пошкоджені фельдшерсько-акушерський пункт та приватний будинок. Постраждалих немає.
Нагадаємо, у неділю, 30 червня, захисники неба на Миколаївщині знищили розвідувальний БпЛА типу «Орлан-10».
Сьогодні, 1 липня, зранку російська армія атакувала Михайлівку Бериславського району на Херсонщині.
Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.
Як зазначається, внаслідок «прильотів» пошкоджені фельдшерсько-акушерський пункт та приватний будинок. Постраждалих немає.
Нагадаємо, у неділю, 30 червня, захисники неба на Миколаївщині знищили розвідувальний БпЛА типу «Орлан-10».