Наслідки обстрілу Донецької області 28-29 квітня / Фото опублікував Вадим Філашкін

Протягом доби російські війська обстріляли три райони Донецької області, внаслідок чого три людини дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район:

У Красногорівці поранена одна людина, ще одна — у Желанному Очеретинської громади. У Кураховому росіяни обстріляли промзону. У Птичому Новогродівської громади поранено людину, пошкоджені чотири будинки.

Краматорський район:

У Лиманській громаді обстріляні Терни і Ямполівка. Пошкоджені 11 обʼєктів у Тарасівці, Калиновому і Зеленому Полі Іллінівської громади. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район:

У Часовоярській громаді пошкоджені девʼять приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджені три будинки.

Всього за добу росіяни сім разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовали 74 людини, зокрема 12 дітей.

Наслідки обстрілу Донецької області 28-29 квітня / Фото опублікував Вадим Філашкін Наслідки обстрілу Донецької області 28-29 квітня / Фото опублікував Вадим Філашкін

Нагадаємо, що у неділю, 28 квітня, російські війська вчергове завдали обстрілів по території Миколаївської області. Внаслідок атаки пошкоджено майно промислового підприємства.

Також 28 квітня російські війська атакували Херсонську область. Вони поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджені пʼять приватних будинків. Окрім того, зафіксовали влучання у навчальний заклад, дитячий садок, об’єкт критичної та транспортної інфраструктури та агропідприємство.