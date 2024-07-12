Вдень, 12 липня, російська армія завдала ударів по Дніпровському району Херсона.
Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Росіяни завдали масованого обстрілу по Дніпровському району міста. Атакували близько півгодини, — ідеться у повідомленні.
За його словами, внаслідок атаки пошкоджені будинки та адмінбудівлі, зруйнований магазин, понівечені автомобілі.
Він додав, через обсріл ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що у ніч на 12 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».
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Вдень, 12 липня, російська армія завдала ударів по Дніпровському району Херсона.
Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Росіяни завдали масованого обстрілу по Дніпровському району міста. Атакували близько півгодини, — ідеться у повідомленні.
За його словами, внаслідок атаки пошкоджені будинки та адмінбудівлі, зруйнований магазин, понівечені автомобілі.
Він додав, через обсріл ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що у ніч на 12 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».