Обстріл Херсона (фото ілюстративне)

Вдень, 12 липня, російська армія завдала ударів по Дніпровському району Херсона.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Росіяни завдали масованого обстрілу по Дніпровському району міста. Атакували близько півгодини, — ідеться у повідомленні.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджені будинки та адмінбудівлі, зруйнований магазин, понівечені автомобілі.

Він додав, через обсріл ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що у ніч на 12 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».