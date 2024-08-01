Обстріл Харківщини 1 серпня / Фото: Харківська ОВА

Російські військові вночі обстріляли селу Новоосинове в Купʼянському районі Харківської області і місто Ізюм, у результаті атаки загинув чоловік, поранення отримала 58-річна жінка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«1 серпня 05:13 Купʼянський район, село Новоосинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено гараж, автівка, два приватні будинки. Загинув чоловік — дані встановлюються. 1 серпня 00:15 Ізюмський район, Ізюмська громада, місто Ізюм. Внаслідок ракетного обстрілу «Іскандер-М» постраждала жінка 58 років», — зазначив він.

Крім того, ввечері 31 липня окупанти обстріляли Купʼянський район:

«16:54 Великобурлуцька громада, село Шевченкове. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок та господарча споруда. Постраждав 55-річний чоловік», — повідомив Олег Синєгубов.

Обстріл Харківщини 1 серпня / Фото: Харківська ОВА

За його словами, на Харківському напрямку ворог вісім разів атакував оборонні рубежі захисників неподалік Тихого та Вовчанська, де наразі тривають два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник провів сім наступальних дій біля Степової Новоселівки, Колесниківки, Берестового та Андріївки. Чотири атаки — зупинено, три — продовжуються.

Нагадаємо, російські війська у середу, 31 липня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки загинула одна людина та 10 зазнали поранень.

Також вчора, 31 липня, російські війська тричі обстріляли громади Миколаївської області.