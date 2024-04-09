Протягом доби росіяни 536 разів атакували Запорізьку область, під вогнем окупантів опинилися 13 населених пунктів.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров.
«4 людини загинуло, 8 поранено внаслідок ворожої ракетної атаки на Запоріжжя. Впродовж доби окупанти 536 разів атакували 13 населених пунктів Запорізької області», — йдеться в повідомленні.
Також протягом доби росіяни здійснили ракетний удар по Запоріжжю. Завдали два авіаційних удари по Малій Токмачці та Роботиному.
Зазначається, що пошкоджені 34 житлових будинків та обʼєктів інфраструктури.
Нагадаємо, над територією Миколаївської області вночі, 9 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували три БпЛА типу «Shahed 131/136».
Загалом у ніч проти 9 квітня росіяни запустили по Україні 20 ударних безпілотників. Силам протиповітряної оборони вдалося збити усі ворожі цілі.
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Протягом доби росіяни 536 разів атакували Запорізьку область, під вогнем окупантів опинилися 13 населених пунктів.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров.
«4 людини загинуло, 8 поранено внаслідок ворожої ракетної атаки на Запоріжжя. Впродовж доби окупанти 536 разів атакували 13 населених пунктів Запорізької області», — йдеться в повідомленні.
Також протягом доби росіяни здійснили ракетний удар по Запоріжжю. Завдали два авіаційних удари по Малій Токмачці та Роботиному.
Зазначається, що пошкоджені 34 житлових будинків та обʼєктів інфраструктури.
Нагадаємо, над територією Миколаївської області вночі, 9 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували три БпЛА типу «Shahed 131/136».
Загалом у ніч проти 9 квітня росіяни запустили по Україні 20 ударних безпілотників. Силам протиповітряної оборони вдалося збити усі ворожі цілі.