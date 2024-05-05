Херсонська область. Фото: УНІАН

Російські війська минулої доби знову атакували Херсонщину. Через російську агресію постраждала одна людина.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що впродовж минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Понятівка, Станіслав, Придніпровське, Інгулець, Томина Балка, Інженерне, Садове, Берислав та Михайлівка Херсонської області.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено дві багатоповерхівки та приватний будинок. Були зафіксовані влучання в навчальний заклад та приватний автомобіль», — йдеться у повідомленні.

Крім того, під час нічної атаки сили ППО знищили над територією Херсонської області один «Shahed-131/136».

Нагадаємо, що російській війська 4 травня обстріляли з артилерії Очаківської громади на Миколаївщині.