Російська армія 9 липня вчергове атакувала Херсон. Через обстріл є постраждалі.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що у Херсоні внаслідок чергового ворожого обстрілу постраждав 49-річний чоловік.
«У постраждалого діагностували вибухову травму, уламкове поранення гомілки та перелом нижньої кінцівки», — йдеться у повідомленні.
Крім того, через обстріл в селі Кізомис загинув місцевий житель.
Нагадаємо, що під час російської ракетної атаки по Україні у понеділок, 8 липня, ударів зазнала Миколаївська область.
Раніше повідомлялося, що вчора, 8 липня, росіяни обстріляли 19 населених пунктів Херсонської області, внаслідок цього пошкоджено дві багатоповерхівки, медичний і навчальний заклади.
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Російська армія 9 липня вчергове атакувала Херсон. Через обстріл є постраждалі.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що у Херсоні внаслідок чергового ворожого обстрілу постраждав 49-річний чоловік.
«У постраждалого діагностували вибухову травму, уламкове поранення гомілки та перелом нижньої кінцівки», — йдеться у повідомленні.
Крім того, через обстріл в селі Кізомис загинув місцевий житель.
Нагадаємо, що під час російської ракетної атаки по Україні у понеділок, 8 липня, ударів зазнала Миколаївська область.
Раніше повідомлялося, що вчора, 8 липня, росіяни обстріляли 19 населених пунктів Херсонської області, внаслідок цього пошкоджено дві багатоповерхівки, медичний і навчальний заклади.