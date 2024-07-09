Обстріл Херсонської області, Архівне фото: Херсонська ОВА

Російська армія 9 липня вчергове атакувала Херсон. Через обстріл є постраждалі.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що у Херсоні внаслідок чергового ворожого обстрілу постраждав 49-річний чоловік.

«У постраждалого діагностували вибухову травму, уламкове поранення гомілки та перелом нижньої кінцівки», — йдеться у повідомленні.

Крім того, через обстріл в селі Кізомис загинув місцевий житель.

Нагадаємо, що під час російської ракетної атаки по Україні у понеділок, 8 липня, ударів зазнала Миколаївська область.

Раніше повідомлялося, що вчора, 8 липня, росіяни обстріляли 19 населених пунктів Херсонської області, внаслідок цього пошкоджено дві багатоповерхівки, медичний і навчальний заклади.