Ілюстраційне фото

Російська армія обстріляла Воздвижівку на Запоріжжі, унаслідок чого одна людина загинула і дві зазнали поранень.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Росіяни обстріляли фугасними авіабомбами Воздвижівську громаду та повністю знищили приватний будинок, в якому мешкали цивільні люди», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загинув 32-річний чоловік. Крім того, поранень зазнали 58-річна жінка та 32-річний чоловік, їх госпіталізували.

Слід зазначити, що фугасні авіаційні бомби (ФАБ) мають найпотужнішу й універсальну уражальну дію серед авіабомб основного призначення.

Нагадаємо, що російська армія вдень, 20 червня, двічі обстріляла територію Миколаївської області.

Також 20 червня, російська армія атакувала 15 населених пунктах Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула і ще одна дістала поранення.