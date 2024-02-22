Обстріл Херсону 19 вересня: Фото опублікував Олександр Прокудін

Російські окупанти обстріляли село Львове у Бериславському районі Херсонщині. Внаслідок удару загинув чоловік, який перебував на подвір’ї.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що вранці 22 лютого росіяни обстріляли населений пункт, один з «прильотів» — по житловому будинку.

— На жаль, травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель, який перебував на подвірʼї. Загиблому було 59 років, — додав очільник області.

Також, внаслідок обстрілів росіянами Херсонської області 21 січня троє цивільних отримали поранення. Російські війська вдарили по житловим кварталам, складському приміщенню у Херсонському районі та стільниковій вежі у Бериславському районі.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували три громади Миколаївської області — Очаківську, Куцурубську та Галицинівську. Окрім того, 22 лютого, о 05:20 з РСЗВ ворог вдарив по селу Лимани Галицинівської громади. За попередньою інформацією, постраждала 73-річний місцевий — медична допомога надана на місці. Один житловий будинок зруйновано, кілька прилеглих — пошкоджено. Виниклу пожежу оперативно ліквідовани.