Наслідки обстрілу Херсона / Архівне фото Херсонської ОВА

За минулу добу російські війська атакували десять населених пунктів Херсонської області. Унаслідок обстрілу один цивільний загинув, ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем й авіаційними ударами перебували Інженерне, Кізомис, Тягинка, Станіслав, Новоберислав, Антонівка, Садове, Берислав й Осокорівка.

Також ворог завдав ракетного удару з балістичного озброєння по Херсону.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 16 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в обʼєкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, навчальний заклад та припортову інфраструктуру. Побиті господарські споруди та автомобілі», — зазначив Олександр Прокудін.

Через російську агресію загинула людина, ще — дві дістали поранення.

Також під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони знищили в небі над Херсонською областю два «Шахеди».