За минулу добу російські війська атакували десять населених пунктів Херсонської області. Унаслідок обстрілу один цивільний загинув, ще двоє зазнали поранень.
Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Під ворожим вогнем й авіаційними ударами перебували Інженерне, Кізомис, Тягинка, Станіслав, Новоберислав, Антонівка, Садове, Берислав й Осокорівка.
Також ворог завдав ракетного удару з балістичного озброєння по Херсону.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 16 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в обʼєкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, навчальний заклад та припортову інфраструктуру. Побиті господарські споруди та автомобілі», — зазначив Олександр Прокудін.
Через російську агресію загинула людина, ще — дві дістали поранення.
Також під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони знищили в небі над Херсонською областю два «Шахеди».
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За минулу добу російські війська атакували десять населених пунктів Херсонської області. Унаслідок обстрілу один цивільний загинув, ще двоє зазнали поранень.
Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Під ворожим вогнем й авіаційними ударами перебували Інженерне, Кізомис, Тягинка, Станіслав, Новоберислав, Антонівка, Садове, Берислав й Осокорівка.
Також ворог завдав ракетного удару з балістичного озброєння по Херсону.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 16 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в обʼєкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, навчальний заклад та припортову інфраструктуру. Побиті господарські споруди та автомобілі», — зазначив Олександр Прокудін.
Через російську агресію загинула людина, ще — дві дістали поранення.
Також під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони знищили в небі над Херсонською областю два «Шахеди».