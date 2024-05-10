Російські війська атакували Херсонщину 10 травня / Фото з відкритих джерел

Військові армії РФ вдень атакували Берислав та Козацьке у Херсонській області. Чоловік та жінка отримали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

Як зазначається, унаслідок обстрілу Козацького у власній домівці поранення спини дістала 49-річна жінка. Її ушпиталили.

У Бериславі під удар ворога потрапив 48-річний місцевий житель. У нього уламкове поранення паху.

Нагадаємо, російські війська посилили обстріли на північному напрямку Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби диверсійно-розвідувальних груп РФ прорвати кордон.

Також, через російські атаки на місто Часів Яр та на село Єлизаветівка Покровського району загинуло двоє людей, ще двоє — поранені.