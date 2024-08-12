Херсон. Ілюстраційне фото

Вдень, 12 серпня, у Білозерській громаді Херсонської області російські війська скинули вибухівку з безпілотника на цивільний автомобіль, який їхав по трасі.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, постраждали двоє людей: 59-річний чоловік та 47-річна жінка. Вони дістали вибухові травми та уламкові поранення.

Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, російські війська минулої доби вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула, 11 дістали поранення.