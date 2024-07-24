Росіяни 24 липня атакували офіс Швейцарського фонду FSD на Харківщині / Фото: Харківська ОВА

У середу, 24 липня, російські військові балістичною ракетою влучили по офісу Швейцарського фонду протимінної діяльності FSD, якй займається розмінуванням території Харківщини.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що у результаті атаки знищено фасад і перекриття на кількох поверхах. Пошкоджені шість автівок, які використовували медики організації.

Олег Синєгубов наголосив, що Харківщина одна з найзабрудненіших вибухонебезпечними предметами областей, тому діяльність таких організацій, розвиток сфери гуманітарного розмінування є критично важливими для безпеки людей та функціонування приватного сектору.

«Ми постійно працюємо над тим, щоб залучати якомога більше ініціатив, допомоги — всього, що пришвидшило б очищення території. Однак росіяни вкотре показали своє реальне ставлення до наших цивільних людей — обстрілявши тих, хто займається саме гуманітарною місією», — написав Олег Синєгубов.

Росіяни 24 липня атакували офіс Швейцарського фонду FSD на Харківщині / Фото: Харківська ОВА Росіяни 24 липня атакували офіс Швейцарського фонду FSD на Харківщині / Фото: Харківська ОВА Росіяни 24 липня атакували офіс Швейцарського фонду FSD на Харківщині / Фото: Харківська ОВА

Нагадаємо, 23 липня російські війська завдали ракетного удару по Вознесенському району Миколаївщини. Атака прийшлася на відкриту територію, що поза населеним пунктом. Внаслідок удару зайнялася суха трава.