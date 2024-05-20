Наслідки обстрілу РФ 20 травня ДК «Залізничник» в Ізюмі Харківської області / Фото: Харківська обласна прокуратура

Вночі 20 травня російські військові завдали ракетного удару по Ізюму

Про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

За попередньою інформацією, ворог вдарив балістичною ракетою «Іскандер».

Заступник керівника МВА Володимир Мацокін зазначив, що ворог поцілив по будинку культури, який є памʼяткою архітектури.

Наслідки обстрілу РФ 20 травня ДК «Залізничник» в Ізюмі Харківської області / Фото: Харківська обласна прокуратура Наслідки обстрілу РФ 20 травня ДК «Залізничник» в Ізюмі Харківської області / Фото: Харківська обласна прокуратура Наслідки обстрілу РФ 20 травня ДК «Залізничник» в Ізюмі Харківської області / Фото: Харківська обласна прокуратура

«Сьогодні вночі ворог завдав удару по місту. Зруйновано памʼятник архітектури — ДК «Залізничник», до війни ми урочисто відсвяткували його сторіччя, був готовий план реконструкції. Десятки гуртків, унікальна сцена, бібліотека, десятки тисяч дітей повʼязували своє дитинство з цим закладом», — йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу РФ 20 травня ДК «Залізничник» в Ізюмі Харківської області / Фото: Володимир Мацокін Наслідки обстрілу РФ 20 травня ДК «Залізничник» в Ізюмі Харківської області / Фото: Володимир Мацокін Наслідки обстрілу РФ 20 травня ДК «Залізничник» в Ізюмі Харківської області / Фото: Володимир Мацокін

Палац культури «Корабельний»

Удар по будівлі палацу культури стався 5 липня 2022 року. Внаслідок обстрілу російською армією було зруйновано одну з частин ПК.

У березні 2023 року керівник управління культури міськради Юрій Любаров повідомив, що міська влада розглядає кілька варіантів відновлення палацу культури «Корабельний». Так, один зі шляхів, які розглядала влада Миколаєва — знесення старої будівлі та будівництво нового палацу культури.

Пізніше українська архітекторка Олена Гординська у співпраці з італійським бюро Altereco представила один з можливих варіантів відбудови палацу культури «Корабельний». У проєкті архітекторка запропонувала перетворити зруйнований ПК на культурний парк «Korabel kultural park».

Заклад у вересні 2023 року відновив свою діяльність після прильоту російської ракети. Палац культури пропрацював майже 5 місяців до інциденту, що стався увечері 22 січня. Пожежа площею 30 квадратних метри сталась на горищі.

Пожежа палацу культури «Корабельний» у Миколаєві поставила остаточну крапку в роботі закладу. Керівництво вважає, що це був навмисний підпал.

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Нове будівництво палацу культури «Корабельний» в Миколаєві за проєктом, запропонованим італійськими архітекторами, коштуватиме 36,4 мільйонів євро.