Українська протиповітряна оборона перехопила безпілотник Shahed у повітрі під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року

У ніч проти 1 серпня російські війська атакували Київську область ударними дронами. Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі цілі.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його даними, обох постраждалих — чоловіка та жінку — доправили до лікарні. там їм надають усю необхідну медичну допомогу.

Унаслідок падіння уламків дронів у регіоні зафіксували пошкодження двох приватних будинків в одному з населених пунктів. Там пошкоджена покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері.

Наразі на місці падіння уламків працюють оперативні групи. Там продовжується збір інформації та фіксація наслідків нічної атаки.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 31 липня, російські війська тричі обстріляли громади Миколаївської області.