Російські війська вранці 8 серпня обстріляли центр Херсона та поцілили у багатоповерхівку.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністирація.

Як зазначається, у Центральному районі міста під ударом опинилася багатоповерхівка. Ворожий снаряд «прилетів» по одній з квартир.

«Внаслідок обстрілу оселя повністю зруйнована. На щастя, там не проживали люди, тому ніхто не постраждав», — йдеться в повідомленні.

Зруйнована багатоповерхівка внаслідок влучання російської ракети по центу Херсона / Фото: Херсонська ОВА Зруйнована багатоповерхівка внаслідок влучання російської ракети по центу Херсона / Фото: Херсонська ОВА

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін також повідомив, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Ромашкове, Кізомис, Михайлівка, Новоберислав, Чорнобаївка, Станіслав, Антонівка, Качкарівка, Велетенське, Тягинка, Львове, Олександрівка, Калинівське, Благодатівка, Придніпровське, Садове та місто Херсон.

За його словами, російські військові поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, освіній заклад, адмінбудівлі та заклад громадського харчування; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 9 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газогін, господарські споруди та приватні автомобілі. Через російську агресію 8 людей дістали поранення.

Під час нічної дронової атаки сили ППО над територією Херсонщини знищили один «Shahed-131/136».

Зруйнована багатоповерхівка внаслідок влучання російської ракети по центу Херсона / Фото: Херсонська ОВА Зруйнована багатоповерхівка внаслідок влучання російської ракети по центу Херсона / Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, що російські військові у вівторок, 6 серпня, обстріляли 9 населених пунктів Херсонської області.

А 5 серпня, росіяни обстріляли 12 населених пунктів Херсонської області, зокрема й Херсон. Одна людина загинула, ще пʼять дістали поранення. Внаслідок обстрілів був приліт по об’єкту критичної інфраструктури та адмінбудівлі. Також росіяни обстрілювали житлові квартали та пошкодили вісім багатоповерхівок і 13 приватних будинків.