Росіяни вдарили по Комишувасі Запорізької області, поранений цивільний / Фото з відкритих джерел

Російські війська завдали двох авіаційних ударів по Комишувасі на Запоріжжі, внаслідок чого поранено чоловіка.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров.

«Цивільний чоловік постраждав через атаку ворога на Комишуватську громаду. Два авіаційних удари росіяни нанесли по селищу Комишуваха Запорізького району. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будівлі, виникла пожежа», — зазначається, у повідомленні.

Нагадаємо, 6 травня, російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищено БпЛА типу «Ланцет».

На Херсонщині внаслідок російських ударів минулої доби пошкоджено 2 багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Поранена одна людина.