Обстріл Донеччини / Ілюстративне фото, Донецька обласна прокуратура

За 29 червня росіяни вбили вісім жителів Донецької області: трьох у Зарічному та по одній людині у Нью-Йорку, Курахівці, Костянтинівці, Північному і Словʼянську.

Про це повіломили в Донецькій обласній військовій адміністрації.

Ще 14 людей в області за добу дістали поранення.

Загалом кількість вбитих на Донеччині, без урахування Маріуполя та Волновахи, зросла до 2041 людини.

Нагадаємо, росіяни в ніч проти 29 червня атакували Україну 10 ударними безпілотниками Shahed-131/136, українським військовим вдалося збити усі повітряні цілі.