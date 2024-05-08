Зруйнована ТЕС на Харківщині. Фото з відкритих джерел.

У середу, 8 травня, під час масованого обстрілу України, Росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок обстрілів було серйозно пошкоджене обладнання.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Ще одна надзвичайно важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв три наші ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки», — заявили у ДТЕК.

Там повідомили, що це вже п'ятий масований обстріл енергетичних обʼєктів компанії за останні півтора місяці.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення від ворожих атак на теплоелектростанції ДТЕК 51 енергетик отримали поранення, троє людей загинули.