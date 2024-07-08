Ілюстраційне фото

У понеділок, 8 липня, Росія обстріляла Кривий Ріг — загинули десять людей також 31 людина поранена.

Про це повідомив керівник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, що в місті було зафіксовано декілька влучань ракет, у тому числі - по адміністративній будівлі промислового підприємства.

— Пі**ри провели масовану ракетну атаку по місту Кривий Ріг. Декілька влучань. У тому числі – по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких, – написав він.

Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи.

Раніше, президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні Україну обстріляли понад 40 ракетами різних типів. Зокрема, по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

— Усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей. І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку, – написав Володимир Зеленський.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу. Фото: місцева прокуратура Наслідки обстрілу Кривого Рогу. Фото: місцева прокуратура Наслідки обстрілу Кривого Рогу. Фото: місцева прокуратура

Нагадаємо, що Росія в понеділок, 8 червня, атакувала Київ — зафіксовано влучення ракети у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».