Російські війська вранці 19 травня вдарили по Малоданилівській громаді на Харківщині. Постраждали щонайменше 16 людей, відомо про пʼятьох загиблих.
Очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив «Суспільному», що війська рф влучили по місцю літнього відпочинку.
Жертвами атаки стали 5 людей, постраждали — 16. Одна із загиблих — жінка на сьомому місяці вагітності, зазначили в поліції.
Серед постраждалих 8-річна дитина з легкими тілесними ушкодженнями. Ще 8 поранених перебувають у тяжкому стані.
Постраждали також працівник поліції та співробітники швидкої допомоги (фельдшер і водій), які прибули на місце після атаки.
Росіяни двічі атакували область ракетами «Іскандер-М», вкотре застосувавши тактику «подвійних ударів», зазначили в ОВА.
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Російські війська вранці 19 травня вдарили по Малоданилівській громаді на Харківщині. Постраждали щонайменше 16 людей, відомо про пʼятьох загиблих.
Очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив «Суспільному», що війська рф влучили по місцю літнього відпочинку.
Жертвами атаки стали 5 людей, постраждали — 16. Одна із загиблих — жінка на сьомому місяці вагітності, зазначили в поліції.
Серед постраждалих 8-річна дитина з легкими тілесними ушкодженнями. Ще 8 поранених перебувають у тяжкому стані.
Постраждали також працівник поліції та співробітники швидкої допомоги (фельдшер і водій), які прибули на місце після атаки.
Росіяни двічі атакували область ракетами «Іскандер-М», вкотре застосувавши тактику «подвійних ударів», зазначили в ОВА.