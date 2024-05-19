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Робота не для звіту, а для людей. Як переселенка в Дніпрі розвиває центр для 7000 жителів Донеччини

Інна Сорокіна - координатор центру "Ми разом" в Дніпрі, яка допомагає

Марія Лаврів, «ШоТам»