Херсон. Ілюстраційне фото

Вдень 14 серпня росіяни атакували з безпілотників херсонців, які перебували на вулиці.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, через черговий ворожий удар по Херсону один чоловік загинув, двоє дістали поранення.

«На жаль, травми, несумісні з життям, дістав чоловік. Мої співчуття рідним та близьким загиблого», — пише голова Херсонської ОВА.

Зазначається, що до лікарні доставили 62-річного чоловіка. У нього — вибухова травма, ушкодження головного мозку, уламкові пораненням голови та церебральна кома.

Ще один містянин, 75 років, дістав вибухову травму та уламкове поранення гомілки.

Нагадаємо, зранку 14 серпня, російські війська обстріляли Херсон та область з окупованого лівобережжя. Поранення дістали дві жінки, чоловік й 15-річна дівчина.