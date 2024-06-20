Протягом 19 червня російські загарбники атакували чотири райони Харківщини та обласний центр. Є постраждалі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вдень, близько 16.28, ворог завдав ударів КАБами по території двох таборів відпочинку. Внаслідок обстрілу дістав пошкоджень приватний будинок, автівка. Постраждала жінка.

У селі Вільхівка Харківського району внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, чоловік дістав поранення. Також пошкоджені 10 приватних будинків.

Внаслідок авіаційного обстрілу села Новоосинове Купʼянського району постраждали жінка та чоловік, пошкоджена автівка та 10 житлових будинків.

Село Хотімля Чугуївського району ворог атакував БпЛА, пошкоджено приватний будинок.

Внаслідок авіаційного обстрілу села Кругляківка Куп‘янського району постраждав чоловік.

У селі Загризове Ізюмського району внаслідок артобстрілу пошкоджено вісім житлових будинків.

Нагадаємо, впродовж доби українські військові збили над Миколаївщиною три ворожі «Шахеди», а російські війська пʼять разів обстріляли з артилерії Куцурубську громаду області.

Також росіяни вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула і ще троє дістали поранення.