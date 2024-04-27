У ніч на 27 квітня російські окупанти вчергове атакували енергетичну інфраструктуру України.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
Зокрема, за його словами, було атаковано об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях.
«Є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни — енергетик отримав контузію», — зазначив Герман Галущенко.
Також зазначається, що наслідки атак наразі уточнюються. Триває робота над їхньою ліквідацією.
Нагадаємо, «Укренерго» закликала українців обмежити використання потужних електричних приладів з 19:00 до 21:00.
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У ніч на 27 квітня російські окупанти вчергове атакували енергетичну інфраструктуру України.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
Зокрема, за його словами, було атаковано об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях.
«Є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни — енергетик отримав контузію», — зазначив Герман Галущенко.
Також зазначається, що наслідки атак наразі уточнюються. Триває робота над їхньою ліквідацією.
Нагадаємо, «Укренерго» закликала українців обмежити використання потужних електричних приладів з 19:00 до 21:00.