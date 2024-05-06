Пошкодження енергетичних об'єктів. Ілюстраційне фото з відкритих джерел.

Російські війська атакували енергетичні об’єкти Сумської області. Пошкоджено високовольтний об'єкт. Ремонтні бригади працюють над поетапним відновленням енергопостачання споживачів.

Про це повідомили в «Укренерго» та Сумській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що серед пошкодженої цивільної інфраструктури — високовольтний об'єкт. Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після відбою тривоги. Ремонтні бригади працюють над поетапним відновленням енергопостачання споживачів.

Внаслідок атаки росіян без електроенергії залишились населені пункти Сумського, Роменського та Охтирського районів.

«Завдяки злагодженим та професійним діям аварійних служб, енергетиків, вночі електропостачання у постраждалих районах, та частково у місті Суми було відновлено. Роботи тривають», — зазначили в ОВА.

Також в екстреному порядку скликали комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка ухвалила рішення щодо відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури за рахунок аварійних джерел живлення.

Нагадаємо, що за добу, з 5 по 6 травня, ворог тричі обстріляв територію Миколаївської області. Під артилерійські обстріли потрапили дві громади — Очаківська та Куцурубська.