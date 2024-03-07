Обстріл Харківщини 5-6 березня / Фото: Нацполіція

Упродовж доби росіяни обстрілювали Харківську область з різних видів озброєння. Внаслідок обстрілів загинув 70-річний чоловік, семеро громадян, у тому числі троє неповнолітніх дістали поранення.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару РФ, 6 березня по Ізюмському району, горів гараж, господарча споруда та два автомобілі. Попередньо росіяни били ракетами Іскандер-М. Біля автомобіля загинув 70-річний чоловік. З-під завалів врятовали жінку, постраждали пʼять її дітей, а також чоловік з сусіднього будинку. Всього пошкоджено 12 будинків.

Обстріл Харківщини 5-6 березня / Фото: Нацполіція

Обстріл Харківщини 5-6 березня / Фото: Нацполіція

Обстріл Харківщини 5-6 березня / Фото: Нацполіція

Обстріл Харківщини 5-6 березня / Фото: Нацполіція

Обстріл Харківщини 5-6 березня / Фото: Нацполіція

Обстріл Харківщини 5-6 березня / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 6 березня, російська армія накрила вогнем Херсон.Через російську агресію чотири людини дістали поранення.