Наслідки обстрілу «Херсонелектротранс» / Скрин з відео Херсонської МВА

Російські війська атакували комунальне підприємство Херсонської міської ради — «Херсонелектротранс».

Російські війська атакували «Херсонелектротранс» — комунальне підприємство Херсонської міської ради. Пошкоджені 24 тролейбуси, інфраструктура та контактна мережа.

Про це 11 серпня повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

«Цієї ночі ворог з тимчасово окупованого лівобережжя атакував одне з комунальних підприємств Херсонської міської ради — «Херсонелектротранс». Побиті тролейбуси, будівлі, дерева. На щастя, ніхто з людей не постраждав», — написав він.

Наслідки обстрілу «Херсонелектротранс» / Скрин з відео Херсонської МВА Наслідки обстрілу «Херсонелектротранс» / Скрин з відео Херсонської МВА Наслідки обстрілу «Херсонелектротранс» / Скрин з відео Херсонської МВА

За словами Романа Мрочко, атака відбулася у період із 21:30 до 22:30, зафіксовано 7-8 прильотів по території ДЕПО — чотири в ремонтний бокс, решта — по території. Унаслідок обстрілу пошкоджені пʼять тролейбусів у боксі і 19 на території, тобто загалом 24 тролейбуси. Крім того, пошкоджено контактну мережу.

Нагадаємо, минулої доби росіяни обстріляли Херсон та 14 населених пунктів області. Одна людина загинула, 11 — поранені. Авіаудари пошкодили будівлі та житлові квартали.

Також впродовж дня 10 серпня російська армія обстріляла Миколаївську область з артилерії та дронів. Поранення зазнали шість людей. Постраждали житлові будинки авто та лінія елктропередач.