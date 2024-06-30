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29 червня ППО на півдні України знищила пʼять безпілотників. 30 червня росіяни атакували Одеську область балістичною ракетою.

Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Південь».

«Минулої доби, 29 червня, протиповітряна оборона півдня України знищила 5 безпілотників, зокрема один розвідувальний «Орлан-10» та чотири ударних БпЛА «Ланцет», — йдеться в повідомленні.

Також у відомстві розповіли, що вранці 30 червня 2024 року російські окупанти атакували Одещину балістичною ракетою, ймовірно «Іскандер-М», із території тимчасово окупованого Криму. А на світанку завдали авіаційного удару із застосуванням КАБів по Херсонщині.

Нагадаємо, росіяни в ніч проти 29 червня атакували Україну 10 ударними безпілотниками Shahed-131/136, українським військовим вдалося збити усі повітряні цілі.