Росіяни 9 травня скинули КАБи на подвір’я школи у Бериславі / Фото: Олександр Прокудін

Російські війська вночі 9 травня атакували керованими авіабомбами Берислав на Херсонщині. Влучання сталося на подвір'ї школи.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

«Вночі на місто скинули дві керовані авіабомби. Зафіксовано влучання на подвірʼї місцевої школи. Внаслідок цього зруйновано освітні приміщення, а також котельню», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через ці удари потерпілих серед цивільних немає.

Росіяни 9 травня скинули КАБи на подвір’я школи у Бериславі / Фото: Олександр Прокудін Росіяни 9 травня скинули КАБи на подвір’я школи у Бериславі / Фото: Олександр Прокудін Росіяни 9 травня скинули КАБи на подвір’я школи у Бериславі / Фото: Олександр Прокудін

Нагадаємо, що російські війська атакували 14 населених пунктів Херсонської області. Через ворожу атаку постраждала одна людина. Внаслідок атаки пошкоджені 12 багатоповерхівок та 54 приватні будинки.

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 9 травня, через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайське Первомайської громади.