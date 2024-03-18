Росіяни атакували ракетою пожежну частину на Харківщині. Фото: ДСНС

Війська РФ у ніч на 18 березня атакували ракетами пожежну частину в прикордонному населеному пункті Харківської області.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Атака по Харківщині, 18 березня, 2024 року. Фото: ДСНС Атака по Харківщині, 18 березня, 2024 року. Фото: ДСНС Атака по Харківщині, 18 березня, 2024 року. Фото: ДСНС

Зазначається, що у будівлі пожежної частини вибито вікна, двері, ворота, а також пошкоджено дах і фасад. Крім того, удар пошкодив 4 пожежно-рятувальні автомобілі.

Під час атаки в пожежному депо перебувало 11 рятувальників. Водій-рятувальник дістав травму руки, йому надали допомогу на місці.

Нагадаємо, що внаслідок російської ракетної атаки станом на ранок 18 березня у Миколаєві постраждали 9 людей.