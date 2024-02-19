У понеділок, 19 лютого, російські окупанти завдали ударів з безпілотника по «Пункт незламності» в одному із сіл Новоолександрівської громади.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
«На будівлю скинули вибуховий предмет з безпілотника. Через це у приміщенні повибивало шибки, двері, а також пошкоджено дах. На щастя, ніхто не постраждав», — йдеться в повідомленні.
Окрім цього, росіяни атакували безпілотником Берислав. 40-річний місцевий житель дістав поранення ноги. Чоловікові медики надали допомогу.
Нагадаємо, що 18 лютого ворог знову обстріляв територію Миколаївської області. Під артилерійські обстріли потрапили дві громади — Очаківська та Куцурубська.
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У понеділок, 19 лютого, російські окупанти завдали ударів з безпілотника по «Пункт незламності» в одному із сіл Новоолександрівської громади.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
«На будівлю скинули вибуховий предмет з безпілотника. Через це у приміщенні повибивало шибки, двері, а також пошкоджено дах. На щастя, ніхто не постраждав», — йдеться в повідомленні.
Окрім цього, росіяни атакували безпілотником Берислав. 40-річний місцевий житель дістав поранення ноги. Чоловікові медики надали допомогу.
Нагадаємо, що 18 лютого ворог знову обстріляв територію Миколаївської області. Під артилерійські обстріли потрапили дві громади — Очаківська та Куцурубська.