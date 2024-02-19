Росіяни атакували «Пункт незламності» на Херсонщині. Фото: Херсонська ОВА

У понеділок, 19 лютого, російські окупанти завдали ударів з безпілотника по «Пункт незламності» в одному із сіл Новоолександрівської громади.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

«На будівлю скинули вибуховий предмет з безпілотника. Через це у приміщенні повибивало шибки, двері, а також пошкоджено дах. На щастя, ніхто не постраждав», — йдеться в повідомленні.

Окрім цього, росіяни атакували безпілотником Берислав. 40-річний місцевий житель дістав поранення ноги. Чоловікові медики надали допомогу.

Нагадаємо, що 18 лютого ворог знову обстріляв територію Миколаївської області. Під артилерійські обстріли потрапили дві громади — Очаківська та Куцурубська.