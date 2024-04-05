Робота Сил ППО. Фото: EPA/UPG

У ніч на 5 квітня російські військові намагалися атакувати дронами енергетичну інфраструктуру на Одещині.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

Зазначається, що ворог кількома хвилями ударних дронів атакував з півдня. БпЛА типу «Shahed-131/136» з тимчасово окупованого Криму заходили як через тимчасово окуповану лівобережну Херсонщину, так і з акваторії Чорного моря. Сили протиповітряної оборони збили всі 13 ударних безпілотників, якими росіяни намагалися атакувати Україну.

Перша хвиля атаки була спрямована на Запоріжжя і Дніпропетровщину. Протягом понад двохгодинної бойової роботи було збито 9 безпілотників: 2 на Дніпропетровщині і 7 в Запорізькій області.

Під час наступної хвилі атак ворог стрімко атакував Одещину, спрямувавши удар на енергетичну інфраструктуру. Протягом півгодинної бойової роботи сил протиповітряної оборони всі чотири дрони були збиті.

Нагадаємо, що російські війська знову здійснили артилерійський обстріл Очакова.