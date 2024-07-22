РФ обстріляла село Солончаки на Миколаївщині 21 липня / Ілюстративне фото

У неділю, 21 липня, о 16:59, ворог атакував FPV-дроном село Солончаки Куцурубської громади.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Внаслідок удару було пошкоджено будівлю та автомобіль. Постраждалих немає.

Атака по Миколаєву 19 липня

Вибух в Миколаєві пролунав о 17:14. Як виявилось, удар прийшовся по житловому району міста.

Від ракетного удару окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок.

За годину після атаки у коментарі «НикВести» віце-мер Віталій Луков повідомив, що відомо про трьох жертв на місці прильоту, серед них дитина. Мати хлопчика, який загинула внаслідок ракетного удару, перебуває в стані шоку. З нею працюють психологи.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статі 438 Кримінального кодексу України).

Зазначимо, попередньо, окупанти вдарили по місту ракетою Х-59.

На атаку по Миколаєву відреагував і президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що зараз потрібні нові рішення на підтримку захисту України.