Росіяни минулої доби 424 рази вдарили по Запорізькій області / Фото: Запорізька ОВА

За добу ворожі війська атакували 14 населених пунктів Запорізької області, здійснивши 424 удари. Внаслідок обстрілів поранено трьох людей, серед яких двоє дітей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Троє поранених внаслідок російських атак по Пологівському району. Серед них двоє дітей», — йдеться в повідомленні.

Крім того, російська армія здійснила сім авіаударів по Степногірську, Пʼятихатках, Лобковому та Ольгівському. Також атакували 196 БпЛА різної модифікації Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку, Новоданилівку та Успенівку.

Накрили з РСЗВ Степногірськ, Новоданилівку, Роботине та Новоандріївку. Зафіксовано 11 обстрілів. Та завдали 210 артобстрілів по території Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Вербового, Новоданилівки, Малинівки та Левадного.

Нагадаємо, що під вечір 17 липня російська армія вчергове обстріляла територію Куцурубської громади у Миколаївській області дронами-камікадзе типу FPV.