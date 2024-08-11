Минулої доби росіяни обстріляли Херсон та 14 населених пунктів області. Одна людина загинула, 11 — поранені. Авіаудари пошкодили будівлі та житлові квартали.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Приозерне, Антонівка, Микільське, Одрадокамʼянка, Білозерка, Садове, Станіслав, Понятівка, Правдине, Широка Балка, Берислав, Новодмитрівку, Придніпровське, Новорайськ та місто Херсон.

Як зазначається, російські військові поцілили в адмінбудівлю та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема дві багатоповерхівки та 23 приватні будинки.Також окупанти пошкодили газопроводи, складське приміщення, господарські споруди, гараж, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Повідомляється, що через російську агресію одна людина загинула, ще 11 дістали поранення, з них одна дитина.

Наслідки обстрілу Херсонщини 10 серпня / Фото: ДСНС Херсонської області Наслідки обстрілу Херсонщини 10 серпня / Фото: ДСНС Херсонської області

Нагадаємо, впродовж дня 10 серпня російська армія обстріляла Миколаївську область з артилерії та дронів. Поранення зазнали шість людей. Постраждали житлові будинки авто та лінія елктропередач.