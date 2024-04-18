Російсько-окупаційні війська 17 квітня обстріляли 9 населених пунктів Херсонської області.
Внаслідок обстрілів поранення дістали 16 мирних жителів, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Минулої доби противник обстрілював Михайлівку, Берислав, Новотягинку, Чайкине, Антонівку, Зміївку, Гаврилівку, Іванівку та місто Херсон», — зазначив він.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 приватні будинки. також російські боєприпаси влучили в адмінбудівлю та приватну автівку.
«Під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони України знищили над територією нашої області 1 «Shahed-131/136», — написав Олександр Прокудін.
Нагадаємо, 16 квітня російські війська атакували сім населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію п’ятеро людей дістали поранення.
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Російсько-окупаційні війська 17 квітня обстріляли 9 населених пунктів Херсонської області.
Внаслідок обстрілів поранення дістали 16 мирних жителів, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Минулої доби противник обстрілював Михайлівку, Берислав, Новотягинку, Чайкине, Антонівку, Зміївку, Гаврилівку, Іванівку та місто Херсон», — зазначив він.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 приватні будинки. також російські боєприпаси влучили в адмінбудівлю та приватну автівку.
«Під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони України знищили над територією нашої області 1 «Shahed-131/136», — написав Олександр Прокудін.
Нагадаємо, 16 квітня російські війська атакували сім населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію п’ятеро людей дістали поранення.