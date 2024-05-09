Протягом минулої доби російські війська обстріляли підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій та Дніпропетровській областіх.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Уночі росіяни завдали удару по Лиману Донецької області. У місцевій пожежно-рятувальній частині пошкоджено два автомобілі, в’їзні ворота й огорожу, а також внутрішнє облаштування будівлі й вікна.
У Нікополі на Дніпропетровщині ранкова ворожа атака спричинила пошкодження двох службових автомобілів, будівлі пожежно-рятувальної частини та боксу.
В обох випадках постраждалих серед особового складу немає.
Нагадаємо, вранці, 9 травня, російські війська обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок атаки дві людини загинули.
Протягом минулої доби росіяни здійснили 36 обстрілів Сумської області, на дві громади скинули 28 мін, ще дві — атакували керованими авіабомбами.
Також вночі 9 травня, через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайське Первомайської громади.
Загалом у ніч проти 9 травня російська армія запустила по території України 20 «Шахедів». У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 дронів на Одещині.
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Протягом минулої доби російські війська обстріляли підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій та Дніпропетровській областіх.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Уночі росіяни завдали удару по Лиману Донецької області. У місцевій пожежно-рятувальній частині пошкоджено два автомобілі, в’їзні ворота й огорожу, а також внутрішнє облаштування будівлі й вікна.
У Нікополі на Дніпропетровщині ранкова ворожа атака спричинила пошкодження двох службових автомобілів, будівлі пожежно-рятувальної частини та боксу.
В обох випадках постраждалих серед особового складу немає.
Нагадаємо, вранці, 9 травня, російські війська обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок атаки дві людини загинули.
Протягом минулої доби росіяни здійснили 36 обстрілів Сумської області, на дві громади скинули 28 мін, ще дві — атакували керованими авіабомбами.
Також вночі 9 травня, через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайське Первомайської громади.
Загалом у ніч проти 9 травня російська армія запустила по території України 20 «Шахедів». У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 дронів на Одещині.