Росіяни обстріляли два підрозділи ДСНС. Фото: ДСНС

Протягом минулої доби російські війська обстріляли підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій та Дніпропетровській областіх.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Уночі росіяни завдали удару по Лиману Донецької області. У місцевій пожежно-рятувальній частині пошкоджено два автомобілі, в’їзні ворота й огорожу, а також внутрішнє облаштування будівлі й вікна.

Росіяни обстріляли два підрозділи ДСНС. Фото: ДСНС Росіяни обстріляли два підрозділи ДСНС. Фото: ДСНС Росіяни обстріляли два підрозділи ДСНС. Фото: ДСНС

У Нікополі на Дніпропетровщині ранкова ворожа атака спричинила пошкодження двох службових автомобілів, будівлі пожежно-рятувальної частини та боксу.

В обох випадках постраждалих серед особового складу немає.

Нагадаємо, вранці, 9 травня, російські війська обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок атаки дві людини загинули.

Протягом минулої доби росіяни здійснили 36 обстрілів Сумської області, на дві громади скинули 28 мін, ще дві — атакували керованими авіабомбами.

Також вночі 9 травня, через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайське Первомайської громади.

Загалом у ніч проти 9 травня російська армія запустила по території України 20 «Шахедів». У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 дронів на Одещині.