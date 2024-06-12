Харківська область / Фото Одеса онлайн

Російська армія знову обстріляла Харківську область, внаслідок чого поранені люди й зруйновані будинки.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у Вовчанську минулої доби FPV-дрон влучив в автомобіль, внаслідок чого поранено чоловіка.

Зазначається, що ворожих обстрілів зазнали також Кутьківка, де постраждала жінка, Новоплатонівка, там загорівся будинок та Металівка: пошкоджене приватне володіння. Обстріл поблизу Піщаного спровокував пожежу у двох приватних будинках та господарській споруді.

Нагадаємо, російські війська вдень та ввечері 11 червня завдали ракетного удару по двох громадах в Миколаївській області. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки та авто цивільних. Постраждалих немає.