Російські війська сьогодні, 9 серпня, обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Є інформація про влучання у супермаркет.
Інформацію про удар по місту підтвердив «Суспільному» начальник МВА Сергій Горбунов.
Місцеві ЗМІ публікують кадри пожежі у супермаркеті.
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, про поранення щонайменше семи людей.
«Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян. Один із поранених перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу», — написав він.
За його словами, на місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби. Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.
Нагадаємо, вночі 9 серпня над Миколаївською областю в результаті роботи протиповітряної системи було знищено сім БпЛА типу «Shahed 131/136». Зазначимо, що впродовж доби 8 серпня територія регіону 5 разів перебувала під атакою російської армії.
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Російські війська сьогодні, 9 серпня, обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Є інформація про влучання у супермаркет.
Інформацію про удар по місту підтвердив «Суспільному» начальник МВА Сергій Горбунов.
Місцеві ЗМІ публікують кадри пожежі у супермаркеті.
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, про поранення щонайменше семи людей.
«Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян. Один із поранених перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу», — написав він.
За його словами, на місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби. Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.
Нагадаємо, вночі 9 серпня над Миколаївською областю в результаті роботи протиповітряної системи було знищено сім БпЛА типу «Shahed 131/136». Зазначимо, що впродовж доби 8 серпня територія регіону 5 разів перебувала під атакою російської армії.