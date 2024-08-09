Удар по Костянтинівці, Фото із соцмереж

Російські війська сьогодні, 9 серпня, обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Є інформація про влучання у супермаркет.

Інформацію про удар по місту підтвердив «Суспільному» начальник МВА Сергій Горбунов.

Місцеві ЗМІ публікують кадри пожежі у супермаркеті.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, про поранення щонайменше семи людей.

«Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян. Один із поранених перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу», — написав він.

За його словами, на місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби. Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.

Удар по Костянтинівці, фото опублікував Вадим Філашкін Удар по Костянтинівці, фото опублікував Вадим Філашкін

Нагадаємо, вночі 9 серпня над Миколаївською областю в результаті роботи протиповітряної системи було знищено сім БпЛА типу «Shahed 131/136». Зазначимо, що впродовж доби 8 серпня територія регіону 5 разів перебувала під атакою російської армії.