У суботу, 29 червня, російські війська атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Загинули 6 людей, також є поранені.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок удару є пошкодження об'єкта критичної інфраструктури, магазину та житлових будинків.

«Оперативно допомагаємо постраждалим людям. Ворогу не пробачимо», — написав Іван Федоров.

Нагадаємо, у Дніпрі тривають пошуково-рятувальні операції в зруйнованому після ракетного удару російської федерації будинку багатоповерхівки 28 червня.

У п'ятницю, 28 червня, росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі, зруйнувавши кілька поверхів.

Пізніше глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про одного загиблого та п’ятьох поранених у Дніпрі. За його словами, жертв може бути більше. У квартирах будинку залишаються заблокованими люди.

Вночі кількість постраждалих від ракетної атаки по Дніпру зросла до 12 людей.