Наслідки російського удару по об'єкту телевізійної інфраструктури у Харкові. Фото: Євген Хаустов / «Еспресо»

Вдень, 22 квітня російська армія завдала удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. Після цього в регіоні почалися перебої із сигналом цифрового телебачення.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Зазначається, під час тривоги співробітники об'єкта перебували в укритті, тому людських жертв немає.

«Окупанти завдали удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. На цю хвилину є перебої із сигналом цифрового телебачення», — написав він.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 квітня російські війська атакували безпілотниками Одеську область.