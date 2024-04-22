Вдень, 22 квітня російська армія завдала удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. Після цього в регіоні почалися перебої із сигналом цифрового телебачення.
Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Зазначається, під час тривоги співробітники об'єкта перебували в укритті, тому людських жертв немає.
«Окупанти завдали удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. На цю хвилину є перебої із сигналом цифрового телебачення», — написав він.
Нагадаємо, що у ніч проти 22 квітня російські війська атакували безпілотниками Одеську область.
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Вдень, 22 квітня російська армія завдала удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. Після цього в регіоні почалися перебої із сигналом цифрового телебачення.
Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Зазначається, під час тривоги співробітники об'єкта перебували в укритті, тому людських жертв немає.
«Окупанти завдали удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. На цю хвилину є перебої із сигналом цифрового телебачення», — написав він.
Нагадаємо, що у ніч проти 22 квітня російські війська атакували безпілотниками Одеську область.