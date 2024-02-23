Російські війська у ніч проти 23 лютого атакували Дніпропетровську область ударними дронами-камікадзе типу Shahed. Один з них влучив у багатоповерхівку, є постраждалі.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Наразі відомо про 8 травмованих, з них 7 — були госпіталізовані. Наразі двоє постраждалих залишаються в медзакладі, вони — у стані середньої тяжкості.
Внаслідок вибуху сталося руйнування двох квартир на 9 поверсі, однієї — на 8 і частково — на 7, розповів виконувач обовʼязків заступника начальника Дніпропетровської ОВА Андрій Кульбач.
Нині під завалами ще можуть бути люди: одна або двоє. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Загалом російські війська випустили по Дніпропетровській області 5 ударних дронів.
«Окрім багатоповерхівки у Дніпрі, ворог поцілив по підприємству. Не припиняв агресор й обстріли Нікопольщини. Вогнем артилерії накривав райцентр, Мирівську та Червоногригорівську громади. Пошкоджені 2 підприємства, 3 приватні будинки. Побиті господарські споруди. Зачепило лінії електропередач. Люди цілі», — зазначив Сергій Лисак.
Зазначимо, Росія вночі 23 лютого атакувала Україну 31 ударним безпілотником типу «Shahed із району Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму. Сили ППО збили 23 з них.
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Російські війська у ніч проти 23 лютого атакували Дніпропетровську область ударними дронами-камікадзе типу Shahed. Один з них влучив у багатоповерхівку, є постраждалі.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Наразі відомо про 8 травмованих, з них 7 — були госпіталізовані. Наразі двоє постраждалих залишаються в медзакладі, вони — у стані середньої тяжкості.
Внаслідок вибуху сталося руйнування двох квартир на 9 поверсі, однієї — на 8 і частково — на 7, розповів виконувач обовʼязків заступника начальника Дніпропетровської ОВА Андрій Кульбач.
Нині під завалами ще можуть бути люди: одна або двоє. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Загалом російські війська випустили по Дніпропетровській області 5 ударних дронів.
«Окрім багатоповерхівки у Дніпрі, ворог поцілив по підприємству. Не припиняв агресор й обстріли Нікопольщини. Вогнем артилерії накривав райцентр, Мирівську та Червоногригорівську громади. Пошкоджені 2 підприємства, 3 приватні будинки. Побиті господарські споруди. Зачепило лінії електропередач. Люди цілі», — зазначив Сергій Лисак.
Зазначимо, Росія вночі 23 лютого атакувала Україну 31 ударним безпілотником типу «Shahed із району Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму. Сили ППО збили 23 з них.