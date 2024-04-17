Російські війська атакували сім населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію п’ятеро людей дістали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
Ворог обстрілював Антонівку, Придніпровське, Золоту Балку і Херсон. Також росіяни завдали авіаударів по Бериславу, Козацькому й Одрадокам'янці.
Внаслідок атаки пошкоджено дві багатоповерхівки та 11 приватних будинків.
«Зафіксовані влучання в магазин, аптеку, телекомунікаційну компанію, приміщення побутових послуг, господарчу споруду, хлібоприймальне підприємство, припортову інфраструктуру і свинокомплекс», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки.
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Російські війська атакували сім населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію п’ятеро людей дістали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
Ворог обстрілював Антонівку, Придніпровське, Золоту Балку і Херсон. Також росіяни завдали авіаударів по Бериславу, Козацькому й Одрадокам'янці.
Внаслідок атаки пошкоджено дві багатоповерхівки та 11 приватних будинків.
«Зафіксовані влучання в магазин, аптеку, телекомунікаційну компанію, приміщення побутових послуг, господарчу споруду, хлібоприймальне підприємство, припортову інфраструктуру і свинокомплекс», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки.