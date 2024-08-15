Російська армія атакувала Харківщину. Фото Харківська ОВА

Вдень 15 серпня росіяни вдарили двома КАБами по центру селища Золочів на Харківщині. Внаслідок обстрілу є пораненні.

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що поранень дістали дві жінки 43 та 65 років і 35-річний чоловік. Згодом стало відомо про 12-річного хлопця, 57-річну жінку та 50-річного чоловіка, які також отримали поранення.

«Знищено й пошкоджено десятки приватних житлових будинків та господарських споруд, два автомобілі, енергомережі та газомережі. Також пошкоджено приміщення дитячого садку, центру надання адміністративних послуг, музичної школи та редакції місцевої газети», — йдеться у повідомленні.

Російська армія атакувала Харківщину. Фото: Харківська ОВА

Російська армія атакувала Харківщину. Фото: Харківська ОВА

Російська армія атакувала Харківщину. Фото: Харківська ОВА

Російська армія атакувала Харківщину. Фото: Харківська ОВА

Нагадаємо, російські війська минулої доби, 14 серпня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 1 людина загинула, 13 —дістали поранення.