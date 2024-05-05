У неділю, 5 квітня росіяни вдарили п’ятьма ракетами по Слов'янській ТЕС у Миколаївці на Донеччині.
Про це повідомив заступник начальника Миколаївської МВА Володимир Проскунін, передає Суспільне.
За словами Проскуніна, російські військові завдали удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ Смерч та однією фугасною.
«Сьогодні 5 травня о 10:35 розпочався обстріл Слов'янської ТЕС Донбасенерго. В ході обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції»,— йдеться у повідомленні.
Постраждалих внаслідок обстрілу не було.
Нагадаємо, як у грудні 2023 року російські війська намагалися атакувати об'єкти прикарпатської критичної інфраструктури.
Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення від ворожих атак на теплоелектростанції ДТЕК 51 енергетик отримав поранення, троє людей загинули.
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У неділю, 5 квітня росіяни вдарили п’ятьма ракетами по Слов'янській ТЕС у Миколаївці на Донеччині.
Про це повідомив заступник начальника Миколаївської МВА Володимир Проскунін, передає Суспільне.
За словами Проскуніна, російські військові завдали удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ Смерч та однією фугасною.
«Сьогодні 5 травня о 10:35 розпочався обстріл Слов'янської ТЕС Донбасенерго. В ході обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції»,— йдеться у повідомленні.
Постраждалих внаслідок обстрілу не було.
Нагадаємо, як у грудні 2023 року російські війська намагалися атакувати об'єкти прикарпатської критичної інфраструктури.
Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення від ворожих атак на теплоелектростанції ДТЕК 51 енергетик отримав поранення, троє людей загинули.