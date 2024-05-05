Наслідки обстрілу Слов'янської ТЕС, 5 травня. Фото: Володимир Проскунін

У неділю, 5 квітня росіяни вдарили п’ятьма ракетами по Слов'янській ТЕС у Миколаївці на Донеччині.

Про це повідомив заступник начальника Миколаївської МВА Володимир Проскунін, передає Суспільне.

Слов'янська ТЕС, обстріл 5 травня. Фото: Володимир Проскунін Слов'янська ТЕС, обстріл 5 травня. Фото: Володимир Проскунін

За словами Проскуніна, російські військові завдали удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ Смерч та однією фугасною.

«Сьогодні 5 травня о 10:35 розпочався обстріл Слов'янської ТЕС Донбасенерго. В ході обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції»,— йдеться у повідомленні.

Постраждалих внаслідок обстрілу не було.

Нагадаємо, як у грудні 2023 року російські війська намагалися атакувати об'єкти прикарпатської критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення від ворожих атак на теплоелектростанції ДТЕК 51 енергетик отримав поранення, троє людей загинули.