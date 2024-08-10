Російська армія вранці 10 серпня атакували ракетою об'єкт критичної інфраструктури в Краматорську Донецької області.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Через влучання на місці загинув один працівник об'єкта та ще декілька зазнали поранень. Будівлі об'єкта зазнали серйозних ушкоджень, зазначає місцева влада.
Нагадаємо, російські війська 9 серпня обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Є влучання у супермаркет. Відомо про 11 загиблих та 37 поранених.
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Російська армія вранці 10 серпня атакували ракетою об'єкт критичної інфраструктури в Краматорську Донецької області.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Через влучання на місці загинув один працівник об'єкта та ще декілька зазнали поранень. Будівлі об'єкта зазнали серйозних ушкоджень, зазначає місцева влада.
Нагадаємо, російські війська 9 серпня обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Є влучання у супермаркет. Відомо про 11 загиблих та 37 поранених.